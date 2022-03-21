Криськів: Дуже страшно дивитися на те, що відбувається у Харкові

Півзахисник Металіста 1925 Дмитро Криськів розповів, як виїхав із Харкова.

"Дуже страшно дивитися на те, що зараз відбувається у Харкові, де в мене залишилися рідні та знайомі. Можна тільки зі страхом спостерігати, як стирають з лиця землі рідне місто, де ти прожив усе своє життя. Хочеться, щоб усе це швидше закінчилося, і це прекрасне місто залишили на білому світі.

Те, що я зміг вибратися - диво. Взяв свою дівчину з мамою і ми разом виїхали на Західну Україну, де спокійніше, ніж у Харкові. Погано, що там залишився мій батько, я з ним щодня на зв'язку, він розповідає, що там трапляється, і це страшно навіть чути.

Дорога була дуже важка, багато хто намагається вибратися з Харкова. Але нам пощастило, що країна допомагає з виїздом і зараз ми в безпеці. Зараз це складно уявити, але хочеться, щоб усе було добре, все налагодилося, як було останніми місяцями і роками, і все тільки розвивалося. Поки що підтримую форму разом зі своїми друзями", - сказав Криськів.