Рома розгромила Лаціо. Результати 30 туру Серії А

Ювентус продовжив серію матчів без поразок

Джерело - Чемпіон.

У 30-му турі італійської Серії А відбулися чотири матчі.

Український нападник Сампдорії Владислав Супряга не потрапив у заявку на гру з Венецією.

Чемпіонат Італії - Серія А

30 тур, 20 березня

Венеція - Сампдорія 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 24 Капуто, 0:2 - 38 Капуто

Емполі - Верона 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 26 Ді Францеско, 1:1 - 71 Канчелльєрі

Ювентус - Салернітана 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Дибала, 2:0 - 29 Влахович

Рома - Лаціо 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 1 Абрагам, 2:0 - 22 Абрагам, 3:0 - 40 Пеллегріні

Сьогодні, 20 березня, в італійській Серії відбудеться ще один матч:

21:45 Болонья - Аталанта