Форвард Миная Євген Селезньов різко відреагував на російських окупантів.

Про це розповів сам футболіст в інтерв'ю Fanday.

"Це була моя велика помилка, що я працював у Росії. Їб*ти окупантів у рот! Для мене є різниця між росіянами та тими, хто напав. Не всі у Росії це підтримують. Тут справа не в тому чи росіянин ти. Ти або людина і мислиш правильно, або ні.

Спілкувався з деякими росіянами, вони не розуміють, що у нас відбувається і не вірять у це. Кажуть, що прийшли нас захищати, і в усьому винна Америка. Кого ви бл*ть захищаєте і від кого? Ви бомбите наші будинки! Я не просив, щоб мене захищали. Ви що з глузду з'їхали, тут люди гинуть. Вони кажуть, що у нас є фашисти. Який я фашист? У мене прадід тричі в танку горів, орденоносець. Він що, фашист? Я до фашизму ставлюсь дуже негативно, але які ми фашисти? Що в них у головах?

Я не розумію, коли вони кажуть, що ми брати, а потім ідуть нас убивати. Хрінові ви "брати"! Якщо ви називаєте нас братами, то знайте – брат брата не вбиває. Зараз мене цікавить тільки одне – коли звідси підуть ці тварини. Тут їм не зоопарк, а Україна", – розповів Селезньов.