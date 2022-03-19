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Шотландський жіночий клуб зіграє у формі в кольорах прапора України

Сьогодні 21:11 160 0
Гарне екіпірування Хіберніана
Шотландський жіночий клуб зіграє у формі в кольорах прапора України
#Хіберніан

Джерело - Чемпіон.

Шотландський жіночий футбольний клуб Хіберніан проведе матч у формі в кольорах прапора України, щоб показати свою підтримку українцям разом з усією футбольною спільнотою.

На формі також розміщено слоган "We Stand Together" - "Ми разом".

На матчі також буде організовано збір фінансової допомоги. Крім цього, деякі футболки будуть продані на благодійному аукціоні.

Клуб також пожертвує фонду Допомога дітям Дніпра, який фанати Хіберніана підтримують із 2005 року.

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