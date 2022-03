Шотландський жіночий клуб зіграє у формі в кольорах прапора України

Шотландський жіночий футбольний клуб Хіберніан проведе матч у формі в кольорах прапора України, щоб показати свою підтримку українцям разом з усією футбольною спільнотою.

На формі також розміщено слоган "We Stand Together" - "Ми разом".

На матчі також буде організовано збір фінансової допомоги. Крім цього, деякі футболки будуть продані на благодійному аукціоні.

Клуб також пожертвує фонду Допомога дітям Дніпра, який фанати Хіберніана підтримують із 2005 року.

We will be showing our support for Ukraine by wearing a special kit at tomorrow's derby 🇺🇦#WeStandTogether