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Баварія розгромила Уніон. Результати матчів 27 туру Бундесліги

Сьогодні 21:23 358 0
Герта перервала серію поразок
Баварія розгромила Уніон. Результати матчів 27 туру Бундесліги
#Баварія, #Герта, #Гоффенгайм, #Майнц

Джерело - Чемпіон.

У 27-му турі німецької Бундесліги відбулися п'ять матчів. 

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
27 тур, 18 березня

Герта - Гоффенгайм 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Штарк, 2:0 - 63 Бельфоділь, 3:0 - 74 Тусар

Гройтер Фюрт - Фрайбург 0:0

Майнц - Армінія 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 1 Буркгардт, 2:0 - 65 Ніакате (пен), 3:0 - 75 Буркгардт (пен), 4:0 - 79 Інгвартсен (пен)

Штутгарт - Аугсбург 3:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 6 Хан, 1:1 - 44 Антон, 1:2 - 45+1 Грегорич, 2:2 - 79 Мармуш, 3:2 - 85 Тіаго

Баварія - Уніон 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 16 Коман, 2:0 - 25 Ньянзу, 3:0 - 45 Левандовський, 4:0 - 47 Левандовський

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