Дружина Маліновського: Ми ніколи не були братами з росіянами

Дружина українського півзахисника Аталанти Руслана Малиновського Роксана відреагувала на те, що 71% росіян підтримують війну проти України.

Про це вона розповіла в Instagram.

"Ми ніколи не були братні народи, тому ми з Криму поїхали. Ця країна чужа для нас, як і ці люди.

Я не беру до уваги 30% адекватних, освічених, розсудливих людей. Але загалом, культура та життєві поняття у нас різні”, - написала Маліновська.