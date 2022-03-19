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Дружина Маліновського: Ми ніколи не були братами з росіянами

Сьогодні 15:12 288 0
Роксана Малиновська жорстко прокоментувала позицію росіян
Дружина Маліновського: Ми ніколи не були братами з росіянами
#Роксана Маліновська, #Руслан Маліновський

Джерело - isport.ua.

Дружина українського півзахисника Аталанти Руслана Малиновського Роксана відреагувала на те, що 71% росіян підтримують війну проти України.

Про це вона розповіла в Instagram.

"Ми ніколи не були братні народи, тому ми з Криму поїхали. Ця країна чужа для нас, як і ці люди.

Я не беру до уваги 30% адекватних, освічених, розсудливих людей. Але загалом, культура та життєві поняття у нас різні”, - написала Маліновська.

Нагадаємо, Аталанта Маліновського зустрінеться з Лейпцигом в 1/4 фіналу Ліги Європи.

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