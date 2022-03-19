Президент Інгульця: Україна вже виграли цю війну

Світ має допомогти Україні закрити небо від російських окупантів.

Про це розповів президент Інгульця Олександр Поворознюк.

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"Повірте, закриють небо над Україною – ми їм таких п*****й дамо, що нас хоча б зупинили на Уралі. Просимо, щоб всі виходили та просили закрити над нами небо. Подивіться, що вони роблять. Вони бомблять лікарні, дитячі садки, школи. Вносять хаос серед населення.

Але український народ – дуже сильна нація. Перемогти нас просто нереально. Ми все одно переможемо, виграємо цю війну. Ми вже її виграли. Просто потрібен час, коли це завершиться. Закрийте небо – воно завершиться через тиждень. Потрібно благати у всього світу, щоб закрили небо. А далі все буде чудово", - відзначив Поворознюк.