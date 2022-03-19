Зозуля: Війна з росією йде з 2014 року

Форвард Фуенлабради Роман Зозуля був готовий до повномасштабної війни з Росією.

Про це розповів сам футболіст.

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"Для мене війна триває з 2014 року. Тому особисто я був готовий до цього. Я сподівався, що цього не буде, але в глибині душі розумів, що це станеться. Дуже шкода, що Європа та весь світ тільки зараз зрозуміли, що у нас триває війна. А вона йшла з 2014 року, гинули люди, зокрема діти.

24 лютого вранці я прокинувся і мені почала дзвонити мама. У мене вся рідня у Києві. Усі почали дзвонити та говорити. Я не очікував, і ще не розумів всього цього, але почали дзвонити хлопці з фонду і сказали: "Все, Рома, почалося". Тоді я створив чат для людей, які готові допомагати. І вже 24 числа ми включилися допомагати хлопцям", - розповів Зозуля.