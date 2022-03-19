Зозуля: росіяни – це стадо баранів

Український нападник Роман Зозуля оцінив розумові здібності росіян.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Футбол 1.

“Розумієте, у мене таке відчуття, що там, вибачте за вираз, стадо баранів. Як той головний "бекне", і туди 125 мільйонів населення йде. У них немає своєї думки, свого бачення. Стукаємо до них, говоримо, показуємо їм до одного місця. Кажуть, що у нас фашисти, нацисти.

Ну, ви ж бачили, що цей (Кадиров) сказав: “Шукаємо Бандеру, за його голову даємо якісь гроші”. Зараз, мабуть, усі вірять, що Бандера живий. Розумієте? Мені здається, там немає толку, там люди пробиті”, - сказав Зозуля.