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Гагарін: Кельн надав свою тренувальну базу для жіночого Кривбасу

Сьогодні 22:11 101 0
Гагарін: Кельн надав свою тренувальну базу для жіночого Кривбасу
#Кривбас

Джерело - Tribuna.com.

Жіноча команда Кривбас нині тренується на базі німецького клубу Кельн.

Про це заявив віцепрезидент українського клубу Артем Гагарін.

"Є такий слоган Футбол об’єднує і це не тільки про країну. Подивіться, як об’єдналася футбольна спільнота навколо України. Це неймовірно. 

Зараз жіночий Кривбас знаходиться в Німеччині майже в повному складі. Ми домовились з футбольним клубом Кельн, вони нас до себе прийняли, надали тренувальну базу.

Ми домовились про умови проживання, допомагають волонтери в Німеччині. Наші люди, які з Кривого Рогу поїхали, допомагають дівчатам адаптуватися. Ось тут футбольна спільнота об’єдналася.

Хто там знав у Кельні, що є така команда Кривбас? У них є своя жіноча команда. Але зараз вони знають, надають нам свою інфраструктуру.

Ми хочемо зробити такі товариські ігри з різними німецькими клубами, щоб люди відвідували їх та допомагати армії на ці гроші, тобто ми хочемо не тільки там тренуватися і бути в безпеці, а хочемо, щоб наші дівчата допомагали нашій армії, хлопцям і містам", - сказав Гагарін.

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