Гагарін: Кельн надав свою тренувальну базу для жіночого Кривбасу

Жіноча команда Кривбас нині тренується на базі німецького клубу Кельн.

Про це заявив віцепрезидент українського клубу Артем Гагарін.

"Є такий слоган Футбол об’єднує і це не тільки про країну. Подивіться, як об’єдналася футбольна спільнота навколо України. Це неймовірно.

Зараз жіночий Кривбас знаходиться в Німеччині майже в повному складі. Ми домовились з футбольним клубом Кельн, вони нас до себе прийняли, надали тренувальну базу.

Ми домовились про умови проживання, допомагають волонтери в Німеччині. Наші люди, які з Кривого Рогу поїхали, допомагають дівчатам адаптуватися. Ось тут футбольна спільнота об’єдналася.

Хто там знав у Кельні, що є така команда Кривбас? У них є своя жіноча команда. Але зараз вони знають, надають нам свою інфраструктуру.

Ми хочемо зробити такі товариські ігри з різними німецькими клубами, щоб люди відвідували їх та допомагати армії на ці гроші, тобто ми хочемо не тільки там тренуватися і бути в безпеці, а хочемо, щоб наші дівчата допомагали нашій армії, хлопцям і містам", - сказав Гагарін.