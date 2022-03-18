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Кварцяний заступився за Тимощука

Сьогодні 12:31 424 0
Віталій Кварцяний прокоментував мовчання Анатолія Тимощука
Кварцяний заступився за Тимощука
#Віталій Кварцяний, #Анатолій Тимощук

Джерело - sport24.ua.

Мовчання екслегенди збірної України Анатолія Тимощука на тлі повномасштабного російського вторгнення має свої причини.

Про це розповів відомий український тренер Віталій Кварцяний в ефірі ГІТ.

"Я що можу сказати? Одним махом не перекреслиш його як людину, спортсмена, футболіста, який провів понад 140 матчів за збірну України. Ми думаємо, що у нього серце, можливо, глибоко. Не так глибоко, можливо, сидить те, що він згоден з тим, що якісь його дії не зовсім правильні. Мені важко сказати, бо я запам’ятав його з позитивного боку.

Він з Україною, я впевнений. Якщо він зараз візьме ніж, сокиру чи автомат і піде проти Газпрому чи піде на російську агітацію – мені це зараз незрозуміло. Мені важко сказати, бо у нього своя думка. Можливо, якщо його запитати, а він збирається... Ми зараз його облаємо, а він завтра скаже: "Застреліть мене, я хочу загинути за Україну". Чи скаже Путіну, що той х*й моржовий і все таке.

Не може людина за тиждень змінити свою думку. Напевно, він невиїзний чи пов’язаний якимось контрактом, щось його там стримує. Наскільки ми його всі знаємо, він – патріот України. Якби він мав можливість десь тут воювати чи піти блокпости захищати – думаю, він би пішов чи агітував би українців, наших волинян з тим всім.

Одним словом сказати, що він злісний злочинець чи зрадник України, важко на 100%. Шкода, що він мовчить і не висловлює свою думку. Якби він щось сказав на користь України, нічого йому б за це не було. Він мусить щось сказати, зробити якісь дії, щоб виправдатись, довести свій авторитет і те, що його серце лежить з Україною, разом з нами", – сказав Кварцяний.

Нагадаємо, Анатолія Тимощука позбавили всіх регалій в українському футболі.

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