Феєнорд може підписати Пятова

Андрій Пятов може змінити клуб

Феєнорд цікавиться можливістю підписання багаторічного голкіпера Шахтаря та збірної України Андрія Пятова.

Про це повідомляє 1908.nl.

У Феєнорда нині виникла складна ситуація із воротарями, бо до кінця сезону через травму вибув ключовий страж воріт команди Джастін Бейлоу. Саме тому нідерландці вивчають можливість підписання Пятова за договором до кінця сезону.

Напередодні ФІФА дозволила українським футболістам переходити до інших клубів, якщо на те буде отримана згода органів влади.

Раніше Мораес перейшов у бразильський клуб.