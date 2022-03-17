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Аллегрі пояснив виліт Ювентуса з Ліги чемпіонів

Сьогодні 10:25 265 0
Массіміліано Аллегрі прокоментував поразку Вільярреалу
Аллегрі пояснив виліт Ювентуса з Ліги чемпіонів
Фото - gettyimages
#Аллегрі, #Вільярреал, #Ліга чемпіонів, #Ювентус

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі пояснив поразку Вільярреалу у Лізі чемпіонів.

Про це розповів сам фахівець.

"Я грав би так, як ми робили це протягом 65 хвилин — хлопці діяли добре. Якоїсь миті "Вільярреал" пішов на захист, і один момент усе перевернув. Нам потрібно прийняти цю поразку. Але я не можу скаржитися на хлопців, вони грали добре. Я не злий ні на кого.

Я привітав Емері, він правильно підійшов до цієї гри – був один із його типових матчів. Потрібно рухатися вперед, полеміка нікому не допоможе.

Такий футбол. Іноді все складається на твою користь, іноді проти. Це просто потрібно прийняти.

Ми намагалися рухати м'яч, а Вільярреал у якийсь момент грав вдев'ятьох за лінією м'яча, навіть не намагаючись контратакувати. Ми мали моменти в першому таймі, а суперник націлювався на додатковий час або хотів витягти максимум з якихось епізодів. У випадку першого пенальті ми діяли дуже наївно. Потім ми пропустили ще два голи та втратили контроль над грою", — сказав Аллегрі.

Нагадаємо, визначились всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів.

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