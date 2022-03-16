Півзахисник Металіста перейде в аргентинський клуб

Херонімо Поблете змінить клуб

Аргентинський півзахисник Металіста Херонімо Поблете найближчим часом стане гравцем Індепендьєнте.

Про це повдіомляє Aire de Santa Fe.

Повернутись на батьківщину Поблете спонукала війна, яку рашисти розв'язали на території України.

Коли почалися бойові дії Поблете разом із Металістом перебував на зборах у Туреччині, проте його дружина та двоє дітей встигли перебратися в Україну. На те, щоб евакуювати родину у Поблете пішло чимало часу, причому довелося підключати міністра туризму та спорту Аргентини Матіаса Ламменса.

Зараз Поблете вже перебуває в Аргентині і, як очікується, буквально найближчим часом офіційно перебереться в Індепендьєнте на правах оренди до 30 червня.

Нагадаємо, Металіст відпустив найкращого бомбардира у чемпіонат Бразилії.