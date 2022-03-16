Екскапітан збірної України: Це навіть не війна — це якась бійня…

Україна обов'язково переможе російських окупантів.

Про це розповів екскапітан збірної України Сергій Дірявка.

"Почувши на світанку вибухи і прослухавши "мотиваційну промову" головного агресора світової спільноти, я одразу сів за кермо і поїхав до Маріуполя. Забрав там сім'ю моєї дочки та відправив їх у безпечне місце.

Зараз перебуваю в Дніпрі, де разом зі своїми друзями, Андрієм Полуніним та Сергієм Соловйовим, намагаюся бути корисним у досягненні нашої перемоги. Ніколи не міг подумати, що стану свідком повторення 1941 року. Тільки тоді на нас напали німці, а тепер росіяни. Але я впевнений, що як і тоді, коли українці стали справжнім щитом для всього Союзу, перемога буде за нами.

Як тримаєте зв'язок із Маріуполем? На жаль, зараз це практично неможливо. Там страшні речі. Наші грьобані брати, як вони себе називали, кажуть, що проводять спеціальну операцію, але в Маріуполі та в багатьох інших містах триває вже не війна, а якась бійня", - розповів Дірявка.