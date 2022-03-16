У Металісті пояснили зрив трансферу бразильського таланта

Віцепрезидент Металіста Євген Красніков пояснив ситуацію з трансфером Давида да Ори з Віторії.

Про це розповів функціонер у коментарі sportarena.com.

"Інформація видання O Globo, що нібито Металіст не заплатив Віторії за трансфер Давида 2 мільйони, не відповідає дійсності.

Ми вперше зіткнулися з таким рівнем непрофесійності, але чітко йшли своєю дорогою і готові були викупити цього гравця згідно з контрактними зобов’язаннями, які я не можу розголошувати.

Основна причина, через яку гравець не опинився в Металісті – це недбалість та непрофесіоналізм менеджменту Віторії, які навіть не заповнили трансферний міжнародний сертифікат (ТМС), що є основними. Ми маємо інші документи, що підтверджують нашу правоту.

Понад те, зазначена у статті сума відповідає дійсності. Ми доклали максимум зусиль, щоб гравець виявився у нас, що може підтвердити знаменитий бразильський функціонер Андре Кюрі, який є агентом футболіста та може більш детально розповісти вам.

А заява бразильського клубу, що вони підуть позиватися до ФІФА, у мене просто викликає посмішку. Впевнений, що з "Віторією" та Давидом ми розберемося", – сказав Красніков.