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Красніков: Наступний чемпіонат УПЛ обіцяв бути як ніколи сильним

Сьогодні 10:28 129 0
Євген Красніков прокоментував напад московії на Україну
Красніков: Наступний чемпіонат УПЛ обіцяв бути як ніколи сильним
#Металіст, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Єгор Красніков

Джерело - sportarena.com.

Війна зруйнувала розквіт українського футболу.

Про це розповів віцепрезидент Металіста Євген Красніков в інтерв'ю Sportarena.

"Довгі роки, спостерігаючи за тим, що відбувається з боку, Ярославський ухвалив рішення знову повернутися у великий футбол, і подарувати харківським уболівальникам ті незабутні емоції, які вони відчували за часів його президентства. За півроку він робить футбольну революцію у Харкові.

Ярославський повертає бренд, розпочинає реконструкцію стадіону, робить величезну кількість шикарних полів останнього покоління та відроджує академію, а у Металісті з’являються гравці, які набагато перевершують рівень Першої ліги. Стадіон засяяв новими фарбами. Відвідуваність перевершила всі очікування, що послужило поштовхом не лише до розвитку футболу в Харкові, а й у всій Україні. Металіст підняв планку на високий рівень, який підтримали криворізький Кривбас, житомирське Полісся. З’явилися міцні Оболонь, Альянс.

Клуби УПЛ – СК Дніпро-1, Зоря, Динамо, Шахтар, Ворскла, Олександрія – почали підсилювати свої склади якісними виконавцями. Якби не трагічні події, які відбуваються в нашій країні, наступний чемпіонат УПЛ обіцяв бути як ніколи сильним.

Упевнений, світло переможе пітьму, добро переможе зло, в Україну повернеться світ, а українські вболівальники побачать футбол найвищого рівня у виконанні рідних команд. Слава Україні!", – зазначив Красніков.

Нагадаємо, Металіст відпустив найкращого бомбардира у чемпіонат Бразилії.

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