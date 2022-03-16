Дніпро-1 відпустив оборонця в іспанський клуб

Нельсон Монте змінив клуб

Джерело - scdnipro1.

Центральний захисник Дніпра-1 Нельсон Монте перейшов в Альмерію.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Монте буде грати за Альмерію до 30 червня 2021 року. Інші деталі угоди не розголошуються.

Футболіст скористався постановою ФІФА про призупинення контрактів легіонерів з чемпіонату України. Влітку Нельсон знову належатиме дніпрянам і продовжить виступати за них, адже його контракт чинний ще рік.

Нельсон Монте перейшов до Дніпра-1 у вересні минулого року. На його рахунку 9 матчів та 1 результативна передача за дніпрян.

Раніше вірменський клуб орендував захисника Вереса.