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Дніпро-1 відпустив оборонця в іспанський клуб

Сьогодні 09:41 186 0
Нельсон Монте змінив клуб
Дніпро-1 відпустив оборонця в іспанський клуб
#Альмерія, #Сегунда, #СК Дніпро-1, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - scdnipro1.

Центральний захисник Дніпра-1 Нельсон Монте перейшов в Альмерію.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Монте буде грати за Альмерію до 30 червня 2021 року. Інші деталі угоди не розголошуються.

Футболіст скористався постановою ФІФА про призупинення контрактів легіонерів з чемпіонату України. Влітку Нельсон знову належатиме дніпрянам і продовжить виступати за них, адже його контракт чинний ще рік.

Нельсон Монте перейшов до Дніпра-1 у вересні минулого року. На його рахунку 9 матчів та 1 результативна передача за дніпрян.

Раніше вірменський клуб орендував захисника Вереса.

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