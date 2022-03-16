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Барселона оголосила про співпрацю зі Spotify

Сьогодні 12:55 132 0
Сервіс стане головним спонсором клубу.
Барселона оголосила про співпрацю зі Spotify
#Барселона

Джерело - Чемпіон.

Барселона та Sportify оголосили про початок співпраці.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Барселона та Spotify раді оголосити про довгострокове партнерство, яке офіційно розпочинається в липні 2022 року, де Spotify стане головним партнером клубу та офіційним партнером для потокового аудіо.

Починаючи з сезону-2022/2023 років, наш бренд з’явиться на передній частині чоловічих і жіночих командних футболок і тренувальних футболок. Spotify також стане титульним партнером стадіону з ребрендингом історичного стадіону Камп Ноу на Spotify Камп Ноу.

Плани партнерства підлягають ратифікації на Асамблеї членів Барселони, яка відбудеться на початку квітня", — йдеться у заяві.

Раніше Барселона домовилася про перехід лідера Мілана.

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