Барселона оголосила про співпрацю зі Spotify

Барселона та Sportify оголосили про початок співпраці.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Барселона та Spotify раді оголосити про довгострокове партнерство, яке офіційно розпочинається в липні 2022 року, де Spotify стане головним партнером клубу та офіційним партнером для потокового аудіо.

Починаючи з сезону-2022/2023 років, наш бренд з’явиться на передній частині чоловічих і жіночих командних футболок і тренувальних футболок. Spotify також стане титульним партнером стадіону з ребрендингом історичного стадіону Камп Ноу на Spotify Камп Ноу.

Плани партнерства підлягають ратифікації на Асамблеї членів Барселони, яка відбудеться на початку квітня", — йдеться у заяві.