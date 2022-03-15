Директор Полісся: Заяву на вступ до територіальної оборони написав на другий день війни

Директор ФК Полісся Володимир Загурський долучився до лав територіальної оборони в перші дні війни.

Про це заявив сам Загурський.

"Заяви на вступ до територіальної оборони із друзями ми написали на другий день війни. Тому що в перший день був суцільний хаос, ніхто не розумів де і що. Ми звертались і в перший день, але не було жодних відповідей. В другий день війни ми звернулись до мерії. Мерія сказала, що всі, хто прийняв рішення взяти в руки зброю можуть написати заяву і вступати. Власне, на другий день війни ми написали заяви, а на наступний день отримали зброю та набої. Рішення ухвалювалося швидко. Було чітке розуміння, що треба йти та воювати. Або принаймні допомагати тим, чим можемо.

Не хочу, щоб мене вважали Нострадамусом, але те, що росія нападе, було зрозуміло з усіх наративів, з усіх позицій, які висловлювала російська федерація по відношенню до України. І, як на мене, питання війни - це було лише питання часу. Зрозуміло було, що війна буде. Питання лише - через півроку, через рік, чи через два. Звичайно, що всі сподівались, що це буде якийсь заморожений конфлікт, що це не пошириться за територію тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. Але сталось так, як сталось.

Думаю, що нічого не буває просто так і випадково. Значить так і повинно було бути. І на сьогодні немає жодного іншого рішення, як тільки перемогти. Бо якщо ми програємо, то програють всі. Бо війна не йде між двома сусідніми країнами. Насправді зараз йде війна цінностей, війна двох протилежних цивілізацій. І, якщо на сьогодні програти, можна забути про свою Батьківщину на довгий час. Тому таке питання навіть і не стоїть. На сьогодні абсолютно зрозуміло, що окупувати країну повноцінно ворог не зможе. Не зможе контролювати людей, які вийшли і кожен в міру своїх можливостей, в міру своїх переконань боронить свою Батьківщину. Тому в нас один шлях і одна мета - перемога будь-якою ціною", - сказав Загурський.