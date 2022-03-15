Бензема може пропустити Ель Класіко

Джерело - football.ua.
Реал зіткнувся з кадровими проблеми напередодні зустрічі з Барселоною.
Про це розповів головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті.
"Ми маємо провести оцінку у найближчі кілька днів. Травми не здаються серйозними. Родріго, схоже, отримав сильне забиття. У Ферлана було перевантаження привідного м'яза. Карім відчував біль під час стрибків. Почекаємо до середи, щоб подивитися, чи зможуть вони відновитись", – розповів Анчелотті.
Матч Реал Мадрид – Барселона у 29-му турі Ла Ліги відбудеться на Бернабеу у неділю, 20 березня.
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