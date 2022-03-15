Бензема може пропустити Ель Класіко

Реал зіткнувся з кадровими проблеми напередодні зустрічі з Барселоною.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті.

"Ми маємо провести оцінку у найближчі кілька днів. Травми не здаються серйозними. Родріго, схоже, отримав сильне забиття. У Ферлана було перевантаження привідного м'яза. Карім відчував біль під час стрибків. Почекаємо до середи, щоб подивитися, чи зможуть вони відновитись", – розповів Анчелотті.