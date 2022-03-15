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Бензема може пропустити Ель Класіко

Сьогодні 15:55 184 0
Карло Анчелотті розповів про кадрові проблеми напередодні зустрічі з Барселоною.
Бензема може пропустити Ель Класіко
Фото - gettyimages
#Анчелотті, #Барселона, #Бензема, #Реал Мадрид

Джерело - football.ua.

Реал зіткнувся з кадровими проблеми напередодні зустрічі з Барселоною.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті.

"Ми маємо провести оцінку у найближчі кілька днів. Травми не здаються серйозними. Родріго, схоже, отримав сильне забиття. У Ферлана було перевантаження привідного м'яза. Карім відчував біль під час стрибків. Почекаємо до середи, щоб подивитися, чи зможуть вони відновитись", – розповів Анчелотті.

Матч Реал Мадрид – Барселона у 29-му турі Ла Ліги відбудеться на Бернабеу у неділю, 20 березня.

Нагадаємо, Бензема — найкращий в історії французький бомбардир.

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