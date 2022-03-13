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Герта звільнила головного тренера

Сьогодні 21:09 84 0
Тайфун Коркут більше не тренуватиме Герту
Герта звільнила головного тренера
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Герта

Джерело - football24.ua.

Керівництво німецької Герти звільнило Тайфуна Коркута з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє офіційний сайт берлінського клубу.

Герта звільнила вже п'ятого тренера протягом двох років. Анте Човіч, Юрген Клінсманн і Бруно Лаббадія почергово провалилися. Другий прихід Паля Дардаї також виявився невдалим. А ставка на Коркута відразу виглядала дивним рішенням Фреді Бобіча.

Коркута звільнили разом з асистентом. Хто стане наступним тренером і хто готуватиме команду до наступних матчів, поки що невідомо.

Раніше Герта поступилась Боруссії М.

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