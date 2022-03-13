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ПСЖ розгромив Бордо з Ігнатенком, Монако поступилося Страсбургу. Результати 28 туру Ліги 1

Сьогодні 19:57 463 0
Результати 28 туру Ліги 1
ПСЖ розгромив Бордо з Ігнатенком, Монако поступилося Страсбургу. Результати 28 туру Ліги 1
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 28 туру Ліги 1.

Український півзахисник Бордо Данило Ігнатенко у матчі з ПСЖ вийшов на поле на 68-й хвилині гри.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

28 тур, 13 березня

ПСЖ - Бордо 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Мбаппе, 2:0 - 52 Неймар, 3:0 - 61 Паредес

Анже - Реймс 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 24 Фліпс

Клермон - Лор'ян 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 72 Коне, 0:2 - 76 Петро

Мец - Ланс 0:0

Страсбург - Монако 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Джіку

Ліон - Ренн 2:4 (0:3)

Голи: 0:1  - 11 Буріжо, 0:2 - 13 Сантамарія, 0:3 - 45+1 Маєр, 0:4 - 49 Тер'єр, 1:4 - 59 Траоре (автогол), 2:4 - 82 Дембеле 

21:45 Брест - Марсель

Раніше повідомлялося, що Мбаппе підписав контракт з Реалом.

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