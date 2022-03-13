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Аталанта зіграла внічию з Дженоа, Наполі обіграло Верону. Результати матчів 29 туру Серії А

Сьогодні 20:54 553 0
Аталанта зіграла внічию з Дженоа, Наполі обіграло Верону. Результати матчів 29 туру Серії А
Аталанта зіграла внічию з Дженоа, Наполі обіграло Верону. Результати матчів 29 туру Серії А
#Верона, #Наполі, #Рома, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

У 29-му турі італійської Серії А Фіорентина святкувала домашню перемогу над Болоньєю.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі на матч з Дженоа та був замінений на 57-й хвилині гри.

Чемпіонат Італії - Серія А
29 тур, 13 березня

Фіорентина - Болонья 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 70 Торрейра

Верона - Наполі 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Осімхен, 0:2 - 71 Осімхен, 1:2 - 77 Фараоні

Аталанта - Дженоа 0:0

Удінезе - Рома 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 Моліна, 1:1 - 90+4 Пеллегріні

21:45. Торіно - Інтер

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