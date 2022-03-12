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Абрамович погодився продати Челсі

Сьогодні 17:43 214 0
Челсі змінить власника
Абрамович погодився продати Челсі
#Роман Абрамович, #Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі

Джерело - football24.ua.

Російський олігарх Роман Абрамовича погодився продати Челсі і буде розглядати пропозиції до кінця наступного тижня.

Про це повідомляє The Telegraph.

Через санкції Челсі опинився перед загрозою зняття зі всіх турнірів посеред сезону. Рахунки і фінансові операції клубу заблоковані, тому виникли проблеми навіть з елементарною організацією матчів. Послуги поліцейських, стюардів, магазинів харчування та все інше обходяться у щонайменше 800 тисяч фунтів за одну гру АПЛ. Наразі у лондонців такої суми немає, і найближчий домашній матч з Ньюкаслом відбудеться з певними обмеженнями задля економії.

Російський олігарх особисто не може контролювати процес продажу, тому доручив цю роботу торговому банку Raine.

Нагадаємо, Челсі не зможе купувати гравців.

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