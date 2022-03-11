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Ганза із Сіканом дотиснула Гольштайн Кіль у 26 турі Бундесліги 2

Сьогодні 21:26 88 0
Друга поспіль перемога Ганзи у чемпіонаті
Ганза із Сіканом дотиснула Гольштайн Кіль у 26 турі Бундесліги 2
#Гольштайн Кіль, #Ганза Росток, #Данило Сікан

Джерело - Чемпіон.

У рамках 26-го туру чемпіонату Німеччини у Бундеслізі 2 Ганза вдома обіграла Гольштайн Кіль.

Матч завершився з рахунком 3:2 на користь господарів поля.

Український нападник Ганзи Данило Сікан вийшов на поле на 79-й хвилині гри за рахунку 2:2.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга 2
26 тур, 11 березня

Ганза Росток - Гольштайн Кіль 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Браєр, 1:1 - 50 Мюлінг, 2:1 - 68 Верхук, 2:2 - 71 Ріццуто (автогол), 3:2 - 81 Беренс

Нагадаємо, Сікан асистом приніс перемогу Ганзі над Шальке.

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