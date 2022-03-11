Організатори Золотого м'яча змінять критерії вручення нагороди

Тепер нагороду вручатимуть за підсумками сезону, а не календарного року.

France Football ухвалив рішення змінити критерії при врученні нагороди Золотий м'яч.

Про це повідомляє L’Équipe.

По-перше, результати гравця будуть враховуватись не за календарний рік, як це було до нині, а за сезон. Відтак, наступний Золотий м’яч вручатимуть за підсумками поточної кампанії. Результати ЧС-2022, який відбудеться в грудні, братимуться до уваги при виборі найкращого гравця вже наступного року.

По-друге, головним критерієм тепер стануть індивідуальні досягнення та нагороди. Другим за важливістю будуть титули та виступи команди, далі враховуватиметься клас гравця і його відданість принципам fair-play. Натомість зник критерій з назвою "кар'єра гравця", тому Золотий м'яч не вручатимуть з огляду на попередні заслуги.

При обранні найкращого гравця 2021 року участь в голосуванні брали 170 представників. Вже цього сезону право голосу матимуть лише перші 100 країн рейтингу ФІФА. Також ухвалене рішення, що Дідьє Дрогба визначатиме додаткових членів журі й надаватиме можливість голосувати тим журналістам, чиї голоси найбільше збігаються з результатами попередніх років.