Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 08:34 23005
Казік виграв золоту медаль Паралімпіади-2022
Сьогодні 09:36 485
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022
Сьогодні 09:28 70666 4
Шишкова завоювала третю золоту медаль на Паралімпіаді-2022
Сьогодні 09:22 402
Дитячий футбольний тренер посмертно отримав звання Героя України
Сьогодні 09:09 470
Вовчинський здобув бронзову медаль Паралімпіади-2022
Сьогодні 08:55 241
Радь став срібним призером Паралімпіади-2022
Сьогодні 08:40 246
Ляшенко завоювала золоту медаль на Паралімпіаді-2022
Сьогодні 08:08 388
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Сьогодні 06:10 13647
Аталанта з голом Маліновського обіграла Баєр, Вест Гем Ярмоленка поступився Севільї. Результати 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора 23:57 1073
Прямі трансляції

Організатори Золотого м'яча змінять критерії вручення нагороди

Сьогодні 16:13 162 0
Тепер нагороду вручатимуть за підсумками сезону, а не календарного року.
Організатори Золотого м'яча змінять критерії вручення нагороди
Фото - gettyimages
#Золотий м'яч

Джерело - football24.ua.

France Football ухвалив рішення змінити критерії при врученні нагороди Золотий м'яч.

Про це повідомляє L’Équipe.

По-перше, результати гравця будуть враховуватись не за календарний рік, як це було до нині, а за сезон. Відтак, наступний Золотий м’яч вручатимуть за підсумками поточної кампанії. Результати ЧС-2022, який відбудеться в грудні, братимуться до уваги при виборі найкращого гравця вже наступного року.

По-друге, головним критерієм тепер стануть індивідуальні досягнення та нагороди. Другим за важливістю будуть титули та виступи команди, далі враховуватиметься клас гравця і його відданість принципам fair-play. Натомість зник критерій з назвою "кар'єра гравця", тому Золотий м'яч не вручатимуть з огляду на попередні заслуги.

При обранні найкращого гравця 2021 року участь в голосуванні брали 170 представників. Вже цього сезону право голосу матимуть лише перші 100 країн рейтингу ФІФА. Також ухвалене рішення, що Дідьє Дрогба визначатиме додаткових членів журі й надаватиме можливість голосувати тим журналістам, чиї голоси найбільше збігаються з результатами попередніх років.

Коментарі ()
Популярне зараз
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 13647
Медведєв відреагував на вторгнення Росії в Україну Медведєв відреагував на вторгнення Росії в Україну 1511
Тимощука підозрюють у співпраці з ФСБ Тимощука підозрюють у співпраці з ФСБ 2196 1
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 23005
Луческу залишив в українських банках мільйони доларів Луческу залишив в українських банках мільйони доларів 1863
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 70666 4
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 29012
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 156499 5
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 113852
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32533
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 10444
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 13263