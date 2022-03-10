Тухель залищиться у Челсі

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Челсі Томас Тухель не має наміру йти з клубу.

Про це повідомляє The Telegraph.

Німецький фахівець не має наміру йти з Челсі на тлі санкції проти Романа Абрамовича. Тухелю подобається працювати у лондонському клубі. Він хоче залишитись, якщо буде така можливість.

Зараз він намагається усвідомити все те, що відбувається із Челсі. Його меншою мірою хвилюють можливі фінансові проблеми. Для тренера важливішим є те, що керуватиме клубом після відходу Романа Абрамовича від справ.

Нагадаємо, Челсі не зможе купувати гравців.