Президент Інгульця: Ми регулярно ї*ашим росіян, вони хочуть з'ї*атися в рф

Президент Інгульця Олександр Поворознюк, який очолив територіальну оборону в Петровому, висловився про убогого і конченого ворога - росію, яка вторглася на нашу землю.

"Кожна розумна людина розуміє, що розв'язати війну такого масштабу може тільки психічнохвора людина. Те що робить президент рф, віддаючи наказ, ху*рити по житловим кварталам - це просто не укладається у голові!

Ми регулярно їб*шимо російських військових біля 1000 в день. Ось і порахуйте. Ця цифра може бути трохи меншою, бо усі їхні голодранці ходять по українських селах, просячи щось поїсти, бл*дь. Інші солдати ворога їздять по базах і фермерських господарствах у пошуках соляри, щоб з'ї*атися назад у росію. Але їх усе одно наші пиз*ячать і беруть у полон", - зазначив Поворознюк.