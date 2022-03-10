Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 06:35 22062
Ребров: Батьки залишилися у Києві, не хочуть їхати
Сьогодні 13:24 143
Реал вибив ПСЖ, Манчестер Сіті із Зінченком зіграв внічию зі Спортінгом. Результати 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 950
Російські окупанти обстріляли стадіон українського клубу
Вчора 19:48 871
Російські букмекери продовжують заробляти в Україні під час війни
Вчора 16:52 1085
Федецький: Зеленським пишається кожен громадянин України
Вчора 15:09 532 1
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Вчора 11:26 12163
Ребров: Приїду в Україну та візьму до рук зброю
Вчора 10:55 680
Шишкова завоювала четверту медаль на Паралімпіаді-2022
Вчора 09:25 652
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022
Вчора 09:14 53552 3
Прямі трансляції

Президент Інгульця: Ми регулярно ї*ашим росіян, вони хочуть з'ї*атися в рф

Сьогодні 14:25 116 0
Поворознюк впевнений, що Україна не залишить шансів російській армії
Президент Інгульця: Ми регулярно ї*ашим росіян, вони хочуть з'ї*атися в рф
#Інгулець, #Олександр Поворознюк

Джерело - footboom.com.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк, який очолив територіальну оборону в Петровому, висловився про убогого і конченого ворога - росію, яка вторглася на нашу землю.

"Кожна розумна людина розуміє, що розв'язати війну такого масштабу може тільки психічнохвора людина. Те що робить президент рф, віддаючи наказ, ху*рити по житловим кварталам - це просто не укладається у голові!

Ми регулярно їб*шимо російських військових біля 1000 в день. Ось і порахуйте. Ця цифра може бути трохи меншою, бо усі їхні голодранці ходять по українських селах, просячи щось поїсти, бл*дь. Інші солдати ворога їздять по базах і фермерських господарствах у пошуках соляри, щоб з'ї*атися назад у росію. Але їх усе одно наші пиз*ячать і беруть у полон", - зазначив Поворознюк.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дружина Усика різко звернулася до путіна Дружина Усика різко звернулася до путіна 1121
Реал Мадрид - ПСЖ - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Реал Мадрид - ПСЖ - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 7812
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 22062
Російські букмекери продовжують заробляти в Україні під час війни Російські букмекери продовжують заробляти в Україні під час війни 1085
Українські футболісти продовжують виступати за клуби російської ФНЛ Українські футболісти продовжують виступати за клуби російської ФНЛ 1768
Тимощука покарають за ігнорування війни росіян проти України Тимощука покарають за ігнорування війни росіян проти України 1167 1
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 14083 1
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32518
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 14171 12
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 13893
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 37833 1
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 15007 2