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Козловський: Люди в росії мають прокинутися, вони ж не звірі

Сьогодні 14:55 243 0
Президент Руха висловився про росіян
Козловський: Люди в росії мають прокинутися, вони ж не звірі
#Григорій Козловський

Джерело - ТК Футбол.

Власник Руха Григорій Козловський вважає, що варто українцям закликати росіян виступати проти війни.

Про це заявив функціонер.

"Знаєте, навіть коли вони танками проїхалися Чехією і вбивали людей, в Росії знайшлося 6 людей, що вийшли на Червону площу, так звані дисиденти. Так називала їх радянська влада, але вони вийшли. У Росії завжди були розумні й сильні люди, зрозуміло, що їх було мало, що їх зомбують з ранку до ночі.

Проте є й такі, що вистояли. Вони не зомбі. У них дух свободи, як у нас. Можливо, це вихідці з України, а може гени й в них у роді були колись українці. Якщо вони виходять на вулиці, то показують, що не все безнадійно. Є така маса людей: активних, розумних, які думають головою, а не зомбоящиком.

До них треба звертатися. Вони мають говорити правду. Навіть у цих зомбі є щось у голові. Вони повинні прокинутися, вони не звірі, а люди, мабуть", - сказав Козловський.

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