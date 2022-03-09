Алієв: В Україні дуже згуртований народ

Колишній футболіст збірної України Олександр Алієв захищає Київ у територіальній обороні.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Футбол 1.

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"Я вже казав, що в нас дружний і згуртований не лише колектив, а й увесь народ. І хочу сказати тим людям, тим волонтерам, які допомагають армії: усього дуже багато й вистачає. Вони дуже багато привозять їжі, одягу та всього необхідного. Солдати всі ситі, одягнені та взуті. Найголовніше – це вставати та захищати нашу країну", - сказав Алієв.