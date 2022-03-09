Алієв: Тимощук просто обіс**вся, для нього гроші - важливіші

Колишній гравець київського Динамо Олександр Алієв негативно ставиться до Анатолія Тимощука, який досі не відреагував на війну росії проти України.

Про це заявив Алієв.

"Я виставляв пост в Instagram і звертався до російських футболістів, але я не почув жодного футболіста, який висловив підтримку не лише Україні, а й усій країні. Там люди зомбовані, вони бояться всього, Путін їх залякав.

Я був дуже розчарований Тимощуком, навіть не хочу називати його ім'я. Усі казали, що він - легенда.

Я чудово пам'ятаю, як мені вручали бронзову бутсу на стадіоні НСК Олімпійський, коли вся збірна стояла з намальованим прапором на щоках. Він завжди грав із пов'язкою для волосся із прапором України. Але зараз я скажу одне: ця людина обіс**лася.