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Алієв: Тимощук просто обіс**вся, для нього гроші - важливіші

Сьогодні 12:26 56 0
Чітко та зрозуміло про позицію Тимощука щодо війни в Україні
Алієв: Тимощук просто обіс**вся, для нього гроші - важливіші
#Олександр Алієв, #Анатолій Тимощук

Джерело - Денисов Time.

Колишній гравець київського Динамо Олександр Алієв негативно ставиться до Анатолія Тимощука, який досі не відреагував на війну росії проти України.

Про це заявив Алієв.

"Я виставляв пост в Instagram і звертався до російських футболістів, але я не почув жодного футболіста, який висловив підтримку не лише Україні, а й усій країні. Там люди зомбовані, вони бояться всього, Путін їх залякав.

Я був дуже розчарований Тимощуком, навіть не хочу називати його ім'я. Усі казали, що він - легенда.

Я чудово пам'ятаю, як мені вручали бронзову бутсу на стадіоні НСК Олімпійський, коли вся збірна стояла з намальованим прапором на щоках. Він завжди грав із пов'язкою для волосся із прапором України. Але зараз я скажу одне: ця людина обіс**лася.

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Я розумію, що він працює у Зеніті. Ніхто нічого йому не каже, але слова підтримки можна висловити. Він розуміє, якщо щось скаже - його звідти виженуть.

Він просто наплював у такі скрутні часи на людей - українців, які приходили вболівати, підтримувати його та збірну. Для нього гроші - важливіші.

Я дуже вдячний тим хлопцям, військовим, нашим солдатам, які зараз воюють на передовій, як вони кладуть своє життя за нашу країну, великий уклін", - сказав Алієв.

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