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Шахтар погодився відпустити Педріньйо

Сьогодні 16:55 316 0
Педріньйо може змінити клуб
Шахтар погодився відпустити Педріньйо
#Педріньйо, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - isport.ua.

Півзахисник Шахтаря Педріньйо може покинути донецький клуб.

Про це повідомляє ESPN.

Гірники готові відпустити гравця в оренду на час військових дій на території України.

Зацікавленість у підписанні футболіста виявляють гранди бразильського футболу - Корінтіанс, Сан-Паулу та Палмейрас.

Педріньйо перейшов у Шахтар з Бенфіки 1 липня 2021-го за 18 млн євро і підписав з "гірниками" контракт до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 17 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Педріньйо зацікавив ТОП-клуб Іспанії.

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