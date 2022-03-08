Шахтар погодився відпустити Педріньйо

Педріньйо може змінити клуб

Півзахисник Шахтаря Педріньйо може покинути донецький клуб.

Про це повідомляє ESPN.

Гірники готові відпустити гравця в оренду на час військових дій на території України.

Зацікавленість у підписанні футболіста виявляють гранди бразильського футболу - Корінтіанс, Сан-Паулу та Палмейрас.

Педріньйо перейшов у Шахтар з Бенфіки 1 липня 2021-го за 18 млн євро і підписав з "гірниками" контракт до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 17 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Педріньйо зацікавив ТОП-клуб Іспанії.