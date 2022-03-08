Козловський: Тимощук? З такими українськими гнидами ворогів не треба

Президент Руху Григорій Козловський не очікував патріотичної позиції Олександра Алієва, Олександра Усика та Василя Ломаченка.

Усі вони записалися до тероборони та готові захищати Україну від агресії Росії.

"Сашко завжди був нормальним хлопцем. Але він мене дуже здивував, адже він виріс, по суті, у Росії. Мене здивувало, що він справді виявився справжнім патріотом. Хай там інші патріоти себе покажуть, Тимощук той самий. Як то кажуть, з такими українськими гнидами і ворогів не треба.

Здивували Усик та Ломаченко теж", - сказав Козловський.