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Захисник Олександрії: Я перебуваю в Україні зі своєю родиною

Вчора 23:40 129 0
Мірошниченко зазначив, що він у безпеці
Захисник Олександрії: Я перебуваю в Україні зі своєю родиною
#Олександрія

Джерело - The Guardian.

Захисник Олександрії Денис Мірошніченко перебуває в Україні та сподівається, що війна закінчиться якнайшвидше.

Про це заявив футболіст.

"Я залишаюся в Україні зі своєю родиною. Не можу точно сказати де, але, на щастя, ми в безпеці. Ми всі хвилюємось і чекаємо, сподіваємось, буде мир. Це наша країна, нам більше нікуди йти. Жінки та діти можуть виїжджати за кордон, чоловікам заборонено.

Коли почалася війна, нам усім зателефонували з клубу та сказали, що всі мають їхати додому на невизначений термін. Протягом усього попереднього місяця відчувалося напруження - постійного говорилося про те, що може статися щось погане, але до останнього не вірилося, що це може статися.

Напередодні початку вторгнення ми всі усміхалися і не особливо вірили, що таке можливе. Ми прокинулися близько сьомої ранку від дзвінків наших близьких, які сказали, що міста та військові бази бомбять.

Ранок почався з паніки. Ми зібрали речі та поїхали до наших родин, щоб визначити наші подальші кроки. У нас є їжа, тому з провізією великих проблем немає.

Всі з нашого клубу вирушили до своїх сімей, а не воювати. Давайте будемо чесні: як ми можемо в такий спосіб допомогти, якщо у нас немає досвіду? Ми можемо допомагати по-іншому: допомагаємо армії, зокрема їжею.

Періодично дзвонять із клубу, питають, чи все добре, але ніхто не знає, що робити. Усі чекають вирішення ситуації. Ніхто не може зараз будувати футбольні плани, ми просто хочемо почути, що настав світ.

Дуже багато мирних людей гинуть, і це найжахливіше. Втрата життя - страшна катастрофа", - зазначив Мірошніченко.

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