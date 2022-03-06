Левченко: Дякую всім свідомим росіянам

Джерело - Чемпіон.
Колишній гравець збірної України Євген Левченко висловився з приводу антивоєнних акцій протесту, які сьогодні пройшли у Росії.
"Усім свідомим росіянам, які не бояться і виходять на вулиці - дякую!", - зазначив Левченко.
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Джерело - Чемпіон.
Колишній гравець збірної України Євген Левченко висловився з приводу антивоєнних акцій протесту, які сьогодні пройшли у Росії.
"Усім свідомим росіянам, які не бояться і виходять на вулиці - дякую!", - зазначив Левченко.