Лілль розгромив Клермон. Результати 27 туру Ліги 1

Результати 27 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

Відбулися шість матчів 27 туру французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

27 тур, 6 березня

Сент-Етьєн - Мец 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 52 Буанга

Бордо - Труа 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 28 Поуссін (авт), 0:2 - 87 Мозіба (пен)

Нант - Монпельє 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 69 Коло, 2:0 - 90+2 Гюббельс

Реймс - Страсбург 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 69 Белегарб, 1:1 - 84 Каюсте

Ренн - Анже 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Буріжо, 2:0 - 87 Лаборд

Лілль - Клермон 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 3 Бамба, 2:0 - 71 Девід, 3:0 - 84 Челік, 4:0 - 90 Жегрова

Сьогодні, 06 березня, відбудеться ще один матчі у Лізі 1:

21:45 Марсель - Монако

Раніше ПСЖ на виїзді поступився Ніцці.