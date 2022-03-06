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Валенсія - Гранада 3:1. Огляд матчу

Сьогодні 15:41 172 0
Огляд матчу Валенсія - Гранада
Валенсія - Гранада 3:1. Огляд матчу
#Валенсія, #Гранада, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

У 27 турі іспанської Ла-Ліги Валенсія обіграла Гранаду.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
27 тур, 5 березня

Валенсія - Гранада 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Гуедеш, 2:0 - 51 Гомес, 2:1 - 56 Доменек (автогол), 3:1 - 61 Солер (пен)

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