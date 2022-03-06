Валенсія - Гранада 3:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 27 турі іспанської Ла-Ліги Валенсія обіграла Гранаду.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
27 тур, 5 березня
Валенсія - Гранада 3:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 48 Гуедеш, 2:0 - 51 Гомес, 2:1 - 56 Доменек (автогол), 3:1 - 61 Солер (пен)
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Джерело - Чемпіон.
У 27 турі іспанської Ла-Ліги Валенсія обіграла Гранаду.
Валенсія - Гранада 3:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 48 Гуедеш, 2:0 - 51 Гомес, 2:1 - 56 Доменек (автогол), 3:1 - 61 Солер (пен)