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Кальярі - Лаціо 0:3. Огляд матчу

Сьогодні 13:55 127 0
Огляд матчу Кальярі - Лаціо
Кальярі - Лаціо 0:3. Огляд матчу
#Кальярі, #Лаціо, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

У матчі 28 туру чемпіонату Італії Кальярі поступилось Лаціо.

Чемпіонат Італії - Серія А

28 тур, 5 березня

Кальярі - Лаціо 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 19 Іммобіле, 0:2 - 42 Альберто, 0:3 - 62 Андерсон

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