Кальярі - Лаціо 0:3. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі 28 туру чемпіонату Італії Кальярі поступилось Лаціо.
Чемпіонат Італії - Серія А
28 тур, 5 березня
Кальярі - Лаціо 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 19 Іммобіле, 0:2 - 42 Альберто, 0:3 - 62 Андерсон
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 28 туру чемпіонату Італії Кальярі поступилось Лаціо.
Чемпіонат Італії - Серія А
28 тур, 5 березня
Кальярі - Лаціо 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 19 Іммобіле, 0:2 - 42 Альберто, 0:3 - 62 Андерсон