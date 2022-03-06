Ніцца вирвала перемога у ПСЖ в 27 турі Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У 27-му турі французької Ліги 1 ПСЖ на виїзді поступився Ніцці.
Матч завершився з рахунком 1:0 на користь господарів поля.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
27 тур, 5 березня
Ніцца - ПСЖ 0:1 (0:0)
Голи:1:0 - 88 Делор
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Джерело - Чемпіон.
У 27-му турі французької Ліги 1 ПСЖ на виїзді поступився Ніцці.
Матч завершився з рахунком 1:0 на користь господарів поля.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
27 тур, 5 березня
Ніцца - ПСЖ 0:1 (0:0)
Голи:1:0 - 88 Делор