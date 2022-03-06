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Ніцца вирвала перемога у ПСЖ в 27 турі Ліги 1

Сьогодні 08:09 45 0
Друга поразка ПСЖ за останні три матчі
Ніцца вирвала перемога у ПСЖ в 27 турі Ліги 1
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Ніцца, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

У 27-му турі французької Ліги 1 ПСЖ на виїзді поступився Ніцці.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь господарів поля.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

27 тур, 5 березня

Ніцца - ПСЖ 0:1 (0:0)

Голи:1:0 - 88 Делор

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