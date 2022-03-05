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Ланс поступився Бресту у 27 турі Ліги 1

Сьогодні 19:53 189 0
Ланс поступився Бресту у 27 турі Ліги 1
#Брест, #Ланс, #Чемпіонат Франції, Ліга 1

Джерело - Чемпіон.

У 27-му турі французької Ліги 1 Ланс  вдома поступився Бресту.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь гостей.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

27 тур, 5 березня

Ланс - Брест 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 59 Онора

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