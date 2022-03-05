Ланс поступився Бресту у 27 турі Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У 27-му турі французької Ліги 1 Ланс вдома поступився Бресту.
Матч завершився з рахунком 1:0 на користь гостей.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
27 тур, 5 березня
Ланс - Брест 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 59 Онора
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У 27-му турі французької Ліги 1 Ланс вдома поступився Бресту.
Матч завершився з рахунком 1:0 на користь гостей.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
27 тур, 5 березня
Ланс - Брест 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 59 Онора