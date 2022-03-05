Вернидуб: Ми переможемо і я повернуся до своєї улюбленої роботи

Головний тренер молдавського Шерифа Юрій Вернидуб без роздумів вступив до ЗСУ.

Про це заявив сам фахівець.

"Мій син зателефонував мені о 4:30 ранку і сказав, що росіяни напали на нас. Вже тоді я знав, що повернуся в Україну, щоб боротися. Близькі мені люди намагалися зупинити мене: моя дружина, діти, онуки. Я наполіг на своєму і я вдячний дружині за підтримку.

Думаю, що прямо зараз я недалеко від конфлікту. Найважчі битви проходять приблизно за 120 кілометрів від наших позицій. Але я ухвалив рішення, так що все добре. Я не боюся. Я все ще постійно думаю про футбол. Футбол це моє життя. .. Я впевнений, що продовжу бути тренером і я виграю трофеї.

Коли ми перемогли мадридський Реал, я не міг уявити це (війну). Я почав сумніватися на початку лютого. 14 числа я почав переживати. Гравці продовжували запитувати мене, чому я весь час сумний, може що зі мною трапилося. Я продовжував відповідати, що нічого не сталося, але незабаром щось може статися.

Деякі хлопці із Шерифа зателефонували мені і я отримав голосові повідомлення. Першого березня Шериф зіграв у чемпіонаті та здобув перемогу. Я ціную це. Думки про футбол мене мотивують. Футбол це моє життя. Я сподіваюся, ця війна не триватиме довго. Ми переможемо і я повернуся до своєї улюбленої роботи", - зазначив Вернидуб.