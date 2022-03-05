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Вернидуб: Не можу зрозуміти росіян, які не проти путіна

Сьогодні 12:29 296 0
Юрій Вернидуб висловив своє ставлення до росіян
Вернидуб: Не можу зрозуміти росіян, які не проти путіна
Фото - gettyimages
#Юрій Вернидуб

Джерело - bbc.com.

Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб не розуміє росія, які підтримують володимира путіна.

Про це розповів сам український фахівець.

"Не можу зрозуміти путіна і його оточення. І не можу зрозуміти росіян, які не проти нього. Розумію, що багато громадян росії не усвідомлюють, що відбувається. У росії все показують не так, як є. Кажуть, що звільняють нас. Але чому? Вони говорили, що ми фашисти, нацисти...

Навіть не можу знайти слова, щоб описати, що вони роблять. Вони атакують будинки мирного населення, але кажуть, що вразили військову інфраструктуру. Вони брешуть", - сказав Вернидуб.

Раніше стало відомо про те, що Вернидуб вступив до Збройних Сил України.

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