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Вернидуб: Зеленський показав, що є справжнім лідером

Сьогодні 09:13 207 0
Юрій Вернидуб висловив своє ставлення щодо президента України
Вернидуб: Зеленський показав, що є справжнім лідером
Фото - gettyimages
#Юрій Вернидуб, #Шериф

Джерело - football24.ua.

Президент України Володимир Зеленський показав себе справжнім лідером під час нападу Росії.

Про це розповів український тренер Шерифа Юрій Вернидуб у коментарі BВС.com.

"Не сумніваюся, що Україна виграє цю війну. Не можу думати ні про що інше. Я в цьому впевнений. Бачив, як ця трагедія об’єднала нас як націю.

Маю велику повагу до Володимира Зеленського. Що б про нього не говорили. Я голосував за нього. Люди називали його клоуном, але він показав, що є справжнім лідером. Він чесний. Теж робив помилки, але нормально для всіх помилятися. Уявляю, як йому важко керувати країною. Не сумніваюся, що він хороша людина. У нас є президент, який буде діяти правильно. Я вірю в нього", – відзначив Вернидуб.

Раніше стало відомо про те, що Вернидуб вступив до Збройних Сил України.

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