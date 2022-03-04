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Севілья зіграла внічию з Алавесом у 27 турі Ла-Ліги

Вчора 23:51 151 0
Севілья не змогла наблизитись до Реала
Севілья зіграла внічию з Алавесом у 27 турі Ла-Ліги
#Алавес, #Севілья, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

У рамках 27 туру Ла-Ліги Алавес вдома зіграв внічию з Севільєю.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

27 тур, 04 березня

Алавес - Севілья 0:0

Раніше Севілья дотиснула Бетіс.

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