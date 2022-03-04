Севілья зіграла внічию з Алавесом у 27 турі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У рамках 27 туру Ла-Ліги Алавес вдома зіграв внічию з Севільєю.
Матч завершився з рахунком 0:0.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
27 тур, 04 березня
Алавес - Севілья 0:0
Раніше Севілья дотиснула Бетіс.
|№
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|1
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|2500
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|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У рамках 27 туру Ла-Ліги Алавес вдома зіграв внічию з Севільєю.
Матч завершився з рахунком 0:0.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
27 тур, 04 березня
Алавес - Севілья 0:0
Раніше Севілья дотиснула Бетіс.