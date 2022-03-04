Боруссія Менхенгладбах збирає кошти для України

Боруссія Менхенгладбах передасть Україні близько 100 тисяч євро і влаштує благодійний аукціон

Кожен член Боруссії пожертвує 1 євро організації, яка турбується про біженців із країни та людей в Україні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Зараз в нас 94 269 членів, тобто ми передамо Україні мінімум 94 269 євро. Усіх вболівальників та друзів клубу, які хотіли б підтримати цю кампанію, дуже закликаємо зробити внесок і збільшити загальну суму", – розповідає директор Боруссії Стефан Шіпперс.

Окрім цього, німці запланували збір коштів біля стадіону та під час матчу проти Герти в суботу, 12 березня. Команда ж вийде у футболках з написами "Зупиніть війну", а потім продасть їх на аукціоні. Виручені гроші теж вирушать в Україну.

Раніше Бундесліга підтримала Україну.