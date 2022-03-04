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Грановська може відмовитися від зв'язків з Абрамовичем заради Челсі

Сьогодні 12:20 266 0
Грановську вважають найвпливовішою людиною в Челсі
Грановська може відмовитися від зв'язків з Абрамовичем заради Челсі
#Роман Абрамович, #Челсі, #Марина Грановська

Джерело - The Telegraph.

Марина Грановська може залишитись у Челсі після продажу клубу Романом Абрамовичем.

Про це повідомляє The Telegraph

Можливі покупці лондонського клубу відкриті до співпраці з нинішнім директором "синіх" у разі, якщо вона обірве професійні зв'язки з Абрамовичем.

Грановську вважають найвпливовішою людиною у Челсі після Абрамовича.

Потенційні покупці знають, як високо Грановську цінують у світі футболу, і вважають, що її відхід став би великою втратою для Челсі.

Нагадаємо, Мак-Грегор готовий викупити Челсі.

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