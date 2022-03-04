Джерело - The Telegraph.
Марина Грановська може залишитись у Челсі після продажу клубу Романом Абрамовичем.
Про це повідомляє The Telegraph
Можливі покупці лондонського клубу відкриті до співпраці з нинішнім директором "синіх" у разі, якщо вона обірве професійні зв'язки з Абрамовичем.
Грановську вважають найвпливовішою людиною у Челсі після Абрамовича.
Потенційні покупці знають, як високо Грановську цінують у світі футболу, і вважають, що її відхід став би великою втратою для Челсі.
Нагадаємо, Мак-Грегор готовий викупити Челсі.