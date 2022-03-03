Петряк прийняв у себе 8 людей з України та допомагає ЗСУ

Український легіонер угорського Фегервару Іван Петряк допомагає біженцям, які залишили свої домівки через напад росії.

Про це повідомляє журналіст Володимир Звєров.

"Український футболіст Іван Петряк, який грає за угорський Фегервар, прийняв до себе 8 людей з України. У Вані сім’я, двоє дітей і будинок на 65 квадратів під Будапештом. Ваня повністю забезпечує їхнє перебування в Угорщині. Окрім того, допомагає із закупівлею касок та бронежилетів для Збройних Сил. Готовий і танк купити, але не знає де! Я знаю його як порядну людину і скромного хлопця, але не поділитися не можу!", - зазначив Звєров.