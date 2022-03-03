Степаненко покинув Київ після нападу росіян

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко був шокований нападом російських окупантів на Україну.

Про це розповів сам футболіст у коментарі RMC Sport.

"Моя сім'я, троє дітей і я, в безпеці. Є багато людей, які перебувають у набагато гіршому становищі, ніж ми, тому я не можу скаржитися. Виїхали з Києва, і перебуваємо у будинку неподалік румунського кордону. Декілька українських гравців команди вирішили залишити столицю, а гравці інших команд уникають найбільш небезпечних напрямків, таких як Харків, Маріуполь та Суми.

Як зрозумів, що у країні почалась війна? 24 лютого близько п'ятої години ранку пролунали перші обстріли аеропортів та військових центрів. Ми не могли в це повірити. Спочатку я сказав дружині, що, можливо, це проблема на заводі чи складі, де може статися аварія і, отже, почалися вибухи. Дружина та діти злякалися, і ми вирішили замкнутись у підвалі нашого будинку недалеко від Києва.

Почали читати та отримувати інформацію. Ось тоді й зрозуміли, що Росія розпочала вторгнення в Україну. І то був шок. Ми поспішили надіслати повідомлення нашим друзям та сім'ї, щоб дізнатися, чи все у них гаразд. Я надіслав повідомлення до WhatsApp-групи Шахтаря, ми почали обговорювати ситуацію. Керівництво попросило нас залишатися вдома.

Зв'язок з Де Дзербі? Ми з Роберто багато розмовляли. Він кликав мене з перших хвилин вторгнення. Ми багато часу проводили на телефонах із українськими гравцями, бразильцями, гравцями національної збірної. Спочатку ми намагалися з'ясувати, чи всі у безпеці, а потім обговорювали, як допомогти українському населенню та нашим солдатам через це вторгнення", – поділився Степаненко.