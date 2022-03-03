Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 15:47 10719
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Сьогодні 16:02 1269
Вихованець Карпат посмертно отримав звання Герой України
Сьогодні 11:13 548
Маркевич: Українців не зломити, тож здавайтесь або йдіть з нашої землі
Вчора 21:55 553
Кафельников: Росіян тепер в Європу навіть туалети мити не візьмуть
Вчора 20:55 1282
Збірна України у повному складі вилетить на Паралімпійські ігри-2022
Вчора 20:43 861
Російський журналіст: Я проти агресії Росії. Зневажаю цю війну! Мені соромно! Вибачте!
Вчора 15:11 1705
Меркушина: Росія вбиває мирних мешканців
Вчора 11:45 838
Росію викинули з всесвітньої легкоатлетичної ради
01.03.2022 22:47 676
Шовковський: Росія як та чума на планеті, яку хочеться спалити та закопати
01.03.2022 22:16 658
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Степаненко покинув Київ після нападу росіян

Сьогодні 14:27 320 0
Тарас Степаненко прокоментував напад Росії
Степаненко покинув Київ після нападу росіян
#Тарас Степаненко, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - sport.uа.

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко був шокований нападом російських окупантів на Україну.

Про це розповів сам футболіст у коментарі RMC Sport.

"Моя сім'я, троє дітей і я, в безпеці. Є багато людей, які перебувають у набагато гіршому становищі, ніж ми, тому я не можу скаржитися. Виїхали з Києва, і перебуваємо у будинку неподалік румунського кордону. Декілька українських гравців команди вирішили залишити столицю, а гравці інших команд уникають найбільш небезпечних напрямків, таких як Харків, Маріуполь та Суми.

Як зрозумів, що у країні почалась війна? 24 лютого близько п'ятої години ранку пролунали перші обстріли аеропортів та військових центрів. Ми не могли в це повірити. Спочатку я сказав дружині, що, можливо, це проблема на заводі чи складі, де може статися аварія і, отже, почалися вибухи. Дружина та діти злякалися, і ми вирішили замкнутись у підвалі нашого будинку недалеко від Києва.

Почали читати та отримувати інформацію. Ось тоді й зрозуміли, що Росія розпочала вторгнення в Україну. І то був шок. Ми поспішили надіслати повідомлення нашим друзям та сім'ї, щоб дізнатися, чи все у них гаразд. Я надіслав повідомлення до WhatsApp-групи Шахтаря, ми почали обговорювати ситуацію. Керівництво попросило нас залишатися вдома.

Зв'язок з Де Дзербі? Ми з Роберто багато розмовляли. Він кликав мене з перших хвилин вторгнення. Ми багато часу проводили на телефонах із українськими гравцями, бразильцями, гравцями національної збірної. Спочатку ми намагалися з'ясувати, чи всі у безпеці, а потім обговорювали, як допомогти українському населенню та нашим солдатам через це вторгнення", – поділився Степаненко.

Раніше повідомлялося, що Марлон може покинути Шахтар.

Коментарі ()
Популярне зараз
Мера Херсона звинуватили у держзраді Мера Херсона звинуватили у держзраді 14287 25
EA Sports видалила Росію з FIFA і NHL EA Sports видалила Росію з FIFA і NHL 1510
Ракицький розірвав контракт з Зенітом Ракицький розірвав контракт з Зенітом 1793
Алієв: Я захищатиму Україну Алієв: Я захищатиму Україну 1356
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 10719
Де Пена: Я не маю наміру коли-небудь знову повертатися в Україну Де Пена: Я не маю наміру коли-небудь знову повертатися в Україну 2676
Рекомендуємо
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 38975
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 49974
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 11627
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 12963
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 18815 1
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 40848