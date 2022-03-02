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Капітан Металіста 1925: Мою Україну охопила війна, дуже боляче на це дивитися

Сьогодні 12:48 263 0
Денис Сидоренко прокоментував війну Росії проти України
Капітан Металіста 1925: Мою Україну охопила війна, дуже боляче на це дивитися
#Металіст 1925, #Сидоренко, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - metalist1925.com.

Воротар харківського Металіста 1925 року Денис Сидоренко відреагував на військове вторгнення Росії в Україну.

Про це розповів сам футболіст.

"З нами все гаразд! Ми вдома разом із дружиною та дітьми. Коли ситуація погіршується, звичайно, йдемо до підвалу. Це все важко, і для нас із дружиною і, тим паче, для наших дітей. Важко їм пояснити, чому треба ночувати у підвалі...

Звичайно, важко без футболу. Але у такій ситуації футбол уходить на другий та навіть третій план. Зараз хочеться лише миру! Ми всі — українці — віримо та сподіваємося, що здоровий глузд візьме гору та війна закінчиться.

Підтримка іноземних спортсменів? Дуже приємно це бачити. Вразило дуже багато чого. Це і початок матчу Евертон — Манчестер Сіті, капітанська пов'язка Роберта Левандовські, овації переповненого лісабонського стадіону Роману Яремчуку, стадіони Баварії та Вест Гему, рішення багатьох збірних не грати проти Росії та багато іншого. Весь цивілізований світ зараз за Україну!

Мою Україну охопила війна, дуже боляче на це дивитися. Сьогодні площа Свободи... Улюблене місце харків'ян. Салтівка, вулиця Клочківська, Чугуїв. Навіть не знаю, як все це описати. Це жахіття.

Зараз уся українська футбольна спільнота об'єдналася. На базі львівського Руху перебували наші бразильці, бачив відео з президентом Інгульця, знаю, що Минай пропонує допомогу всім, кому вона потрібна. Ми обов'язково переможемо! Адже ми — Україна!", - розповів Сидоренко.

Раніше Блохін закликав Росію припинити обстріли України.

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